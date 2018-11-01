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توك شو

وزيرة البيئة تدعو الشباب للمشاركة في قمة التنوع البيولوجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
توك شو
دعت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الشباب إلى المشاركة في قمة التنوع البيولوجي، قائلة: "أوجه الدعوة لكل الشباب للتقدم بالحضور وعرض أفكارهم ومنتجاتهم".

وأكدت "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن الشباب سيشارك بقوة في قمة التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن قمة التنوع البيولوجي هدفها إعادة التنسيق والتناغم بين البشر والطبيعة والبيئة.

وأشارت وزير البيئة، إلى أن قمة التنوع البيولوجي تتطرق لخمس ملفات أساسية هى الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة.
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