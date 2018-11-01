وزيرة البيئة تدعو الشباب للمشاركة في قمة التنوع البيولوجي

دعت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الشباب إلى المشاركة في قمة التنوع البيولوجي، قائلة: "أوجه الدعوة لكل الشباب للتقدم بالحضور وعرض أفكارهم ومنتجاتهم".





وأكدت "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن الشباب سيشارك بقوة في قمة التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن قمة التنوع البيولوجي هدفها إعادة التنسيق والتناغم بين البشر والطبيعة والبيئة.



