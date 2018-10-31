شاهد .. مستقبل وطن يوزع كراسي وأجهزة تعويضية على ذوي الاحتياجات بالجمالية

أطلقت أمانة الجمالية، بحزب مستقبل وطن، أولى فعالياتها للاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.



وشملت فعاليات الحزب توزيع كراسي متحركة وأجهزة تعويضية وأطراف صناعية على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريمه لعدد من أسرهم.



يأتي هذا فى إطار تنفيذ التزام الحزب بتحقيق أهدافه طبقًا للدستور واهتمامه بكافة الفئات في المجتمع.

