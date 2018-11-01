رئيس العليا لانتخابات الطلاب: عدم سداد المصروفات لا يمنع قبول الترشح

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، إنه يحق للطلاب التقدم للترشح للانتخابات، دون سداد المصروفات الدراسية، أو سداد رسم الاتحاد، كما كان متبعا في السابق.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هناك تشديدات على كل الجامعات بالالتزام بتطبيق نص اللائحة الطلابية، مشيرا إلى أنه لم يرد باللائحة شرط سداد أي رسوم للتقدم للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أنه يمكن إثبات صحة بيانات الطالب، والفرقة الدراسية، من خلال كارنية الكلية في حالة سداد المصروفات، أو من خلال مراجعة بيانات الطالب المقدمة منه شخصيا، ففي حالة اعتمادها من رعاية الشباب، فذلك يعد إقرارا بصحة بيانات الطالب المتقدم للترشح.



وينطلق اليوم الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الساعة 5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.

