ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شباب سيناء تختار 6 لاعبين لمشروع البطل الأولمبي بالمصارعة وألعاب القوى

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
اختارت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم فى المشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأولمبي فى لعبات المصارعة وألعاب القوي والتي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وذلك عقب إجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين.

وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إنه سيبدأ المشروع اليوم الخميس الساعة ٣.٣٠ عصرًا بصالة الأنشطة أسفل حمام السباحة الأولمبي باستاد العريش الرياضي لإعداد اللاعبين للمشاركة في المنافسات على مستوى المحافظات.

وقال محمد الحافظ الخليلي مدير إدارة الرياضة بالمديرية إنه تم اختيار 4 لاعبين في لعبة المصارعة وهم :
١ - محمد رمزى عبدالجواد و٢- عمر عبد الحميد الصياد و٣- احمد محمد حمدان عطيه
٤- مسعد وحيد السيد احمد .

كما تم اختيار لاعبين في العاب القوى وهما ١- محمد ايمن السعيد يوسف و٢- كريم محمد مصطفى الشحات, ولفت إلى أن اجتماع آخر سيعقد أول نوفمبر مع أولياء الأمور واللاعبين للتعريف بالمشروع وبدء التدريبات في اللعبتين تمهيدا للمشاركة مع باقي الناشئين علي مستوي الجمهورية.
loading...

ترشيحاتنا

مولد أول مصنع متكامل لتعبئة التونة بمواصفات عالمية على أرض مصر.. فيديو

نبيل الحلفاوي ينعى حمدي قنديل بكلمات مؤثرة

تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو

11 مليون جنيه إعانات الفيفا لاتحاد الكرة في الميزانية السنوية .. مستند

لتدميس الفول أسرار تعرفي عليها

أحمد موسى: قطر تتعرض لضربات متتالية والكبيرة جايه في الطريق

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص تعديل الأجور

إبراهيم حسن: حسام أول من تنبأ بموهبة محمد صلاح

رانيا هاشم: وفاة والدي سببت لي أزمة.. ومعلمة العربي أنقذتني .. فيديو

السجن عامين لنجم يوفنتوس الحائز على كأس العالم لارتباطه بالمافيا

ربة منزل تتهم زوجها بتعذيبها بسبب نار الغيرة في إحدى قرى شربين

كشف لغز مقتل سويدي بالشيخ زايد.. خالة زوجته وصديقاها مزقوه لسرقته وعثروا على ألف جنيه فقط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟