شباب سيناء تختار 6 لاعبين لمشروع البطل الأولمبي بالمصارعة وألعاب القوى

اختارت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم فى المشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأولمبي فى لعبات المصارعة وألعاب القوي والتي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وذلك عقب إجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين.





وقال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إنه سيبدأ المشروع اليوم الخميس الساعة ٣.٣٠ عصرًا بصالة الأنشطة أسفل حمام السباحة الأولمبي باستاد العريش الرياضي لإعداد اللاعبين للمشاركة في المنافسات على مستوى المحافظات.





وقال محمد الحافظ الخليلي مدير إدارة الرياضة بالمديرية إنه تم اختيار 4 لاعبين في لعبة المصارعة وهم :

١ - محمد رمزى عبدالجواد و٢- عمر عبد الحميد الصياد و٣- احمد محمد حمدان عطيه

٤- مسعد وحيد السيد احمد .



