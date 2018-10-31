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فيديوجراف.. نار الغيرة تجعلها تخضع لـ200 عملية تجميل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:50 م
نار الغيرة تجعلها
نار الغيرة تجعلها تخضع لـ200 عملية تجميل
إمام رمضان
عانت الأسترالية دانا فولن، 31 عامًا، من نار الغيرة، كم يقال، ولكن الأمر هنا كان حقيقيًا، حيث تعرضت لاعتداء حارق عام 2012. لتخضع لـ200 عملية جراحية من أجل إعادة ترميم شكلها.

وجاء ذلك بعدما ألقت عليها امرأة تدعى نتاليا دميتروفسكا مادة قابلة للاحتراق ثم أشعلت فيها النار قبل أن تغرق في الضحك وتلوذ بالفرار.

وفي الفيديو بالأسفل يمكنكم متابعة القصة كاملة، ومعرفة لماذا سكبت دميتروفسكا ماء النار على وجه فولن.
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