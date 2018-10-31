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ديني

حكم الشرع في قتل المريض الميئوس من شفائه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل، يقول: "ما حكم الشرع في قتل رجل مريض ميئوس من شفائه".

وأجابت الدار أن المريضُ الميئوس من شفائه ليس له حقٌّ في أن ينهي حياته لا بنفسه ولا بواسطة غيره، ولعلَّ الله يحدث بعد عسرٍ يسرًا؛ قال- عز شأنه- في سورة النساء: َ"ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".. كما قال- تعالى-: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، إلى غير ذلك من الآيات التي حرَّمت قتل النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحقِّ.

وأضافت: في حديث جُنْدَب- رضي الله عنه-، عَنِ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه البخاري.

وتابع: من هذه النصوص وغيرها؛ يتضح أن قتل النفس أمرٌ شنيعٌ ومنكرٌ لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفِّف عقوبته لأي سببٍ من الأسباب، ولا لأي ظرف من الظروف، مهما كان خطره، ومهما كانت النتائج المترتبة عليه.
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