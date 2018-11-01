انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ينطلق اليوم الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بكل الجامعات على مستوى الجمهورية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الـ5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فسيتم فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر الجاري.

