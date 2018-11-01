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محافظات

اجتماع لجنة الإعلام لحزب مستقبل وطن ببني سويف ..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
إجتماع لجنة الإعلام
إجتماع لجنة الإعلام لحزب مستقبل وطن ببني سويف
محمد عبد الحليم
اجتمعت لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن ببني سويف، بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة ورئاسة النائبة والإعلامية مرفت ميشيل، أمين الإعلام بالمحافظة وبحضور أعضاء هيئة المكتب وأمناء الإعلام بالمراكز السبعة؛ لمناقشة جدول أعمال الأمانة خلال الفترة القادمة، ومناقشة سُبل تواصل أمانة الإعلام مع كل مركز ومدينة بنطاق المحافظة.

كما تم تحديد موعد اللقاء الدوري لأعضاء اللجنة، ومناقشة تفعيل صفحات التواصل الاجتماعي مع الجماهير.

وفي كلمتها أكدت النائبة مرفت ميشيل أمين لجنة إعلام المحافظة، أن هناك مجموعة من القرارات الهامة، التي تخدم المواطن البسيط، وتساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء الحياة اليومية، على محدودي الدخل، التي كان منها إقامة "معارض الأدوات المدرسية"، ودوري الحزب لكرة القدم وأخرها تجهيز 50 عروسة من المحتاجات وغيرها من المبادرات التي قام بها الحزب، وسلط الضوء عليها الإعلام التي وجدت قبولا ورضا في الشارع السويفي.

وأكدت أن أمانة الإعلام على قدر المسئولية وتسعى دائمًا لنشر كل ماهو جديد من خطط، وتوصيات تخرج من اجتماعات أمانات الحزب، وعرض كل التفاصيل عبر منابرها الإعلامية والصحفية بمنتهي الشفافية والمصداقية، لتكون شاهد أمام الشارع السويفي، عما يقدمه الحزب، وأن فريق الإعلام يتحلى بروح الفريق الواحد، مؤكدة تعاون أمانة الإعلام الدائم مع كل اللجان.

اجتماع لجنة الإعلام لحزب مستقبل وطن ببني سويف ..صور
اجتماع لجنة الإعلام لحزب مستقبل وطن ببني سويف ..صور
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