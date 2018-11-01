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شاهد.. عمال بناء بالعاصمة الإدارية: مشفناش مشاريع بالحجم ده

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت القناة الأولى الفضائية، تقريرًا مصورًا لعمال البناء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حلقتها الخاصة بعرض أهم التطورات داخل العاصمة الإدارية.

وأوضح محمد صابر، أحد العمالة المغتربين داخل العاصمة الإدارية، إنه خرج من مسقط رأسه بأسوان بحثًا عن فرصة عمل، وقد شرع في العمل داخل العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه يعمل ويقطن بها 26 شهريًا.

وأشار الحاج السيد محمود ذو الـ50 عامًا، إلي أنه عمل بالكثير من المشاريع الكبرى داخل مصر ولم يشهد من قبل مشروعًا مماثلًا أو مقاربًا لحجم العاصمة الإدارية، مطالبا المواطنين بزيارة العاصمة الإدارية للتأكد من حجم التنمية والتطور التي توصلك لها مصر خلال وقت قصير.

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