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حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:12 ص
حملة مكبرة بحى الوراق
حملة مكبرة بحى الوراق لرفع الاشغالات
محمد الصاحي
نجحت حملة مكبرة من حي الوراق في رفع جميع الإشغالات الموجودة بنطاق الحي، وضبط عدد من المضبوطات المتنوعة وتم تسليمها لمخازن الحى وتحرير المحاضر لها.

يأتى ذلك استكمالًا للجهود المبذولة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنزول للشارع والعمل على إعادة الانضباط داخل الأسواق والشوارع الرئيسية.

وشهدت الحملة المكبرة مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن الجيزة ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالحى على رأسهم أحمد الخولي و هاني السيسي ورضا رجب مدير الإشغالات وعبد الفتاح مراد مدير المتابعة الميدانية.

بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة نائب رئيس المدينة.

حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
حملة مكبرة بحي الوراق لرفع الإشغالات ..صور
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