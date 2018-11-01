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رياضة

لاعب ريال مدريد: متفائلون عقب الفوز برباعية في مباراة الكأس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد الاسباني
محمد رشاد
أبدى ألفارو أودريوزولا، لاعب فريق الكرة بنادي ريال مدريد، سعادته بالمشاركة في الفوز برباعية نظيفة على مليلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، عقب مشاركته أساسيًا في المباراة، وتسجيله هدف وصناعة هدفين. 

وقال أودريوزولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عهد سولاري؟ كل شيء سار بشكل جيد، وحققنا نتيجة جيدة، والإحساس إيجابي لما هو قادم، ونحن في التوقيت المناسب".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية أننا استعدنا الأحاسيس الجيدة، بعد الأسابيع الصعبة، ونحن سعداء، وعلينا أن نتطلع للأمام، وبدأ الكأس الآن، ونسير بشكل جيد في دوري الأبطال، وينتظرنا الكثير في الليجا، وهذا هو ريال مدريد، لدينا فريق عظيم واللاعبون سيواصلون العمل والتقدم".

واختتم: "دائمًا أسعى للظهور بشكل جيد، في كل مباراة وأي ظروف، وأحيانًا ألعب وأحيانًا لا، وكل شيء يحدث لسبب، وفي كل مباراة ألعب أسعى لتقديم أفضل ما لدي".
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