لاعب ريال مدريد: متفائلون عقب الفوز برباعية في مباراة الكأس

أبدى ألفارو أودريوزولا، لاعب فريق الكرة بنادي ريال مدريد، سعادته بالمشاركة في الفوز برباعية نظيفة على مليلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، عقب مشاركته أساسيًا في المباراة، وتسجيله هدف وصناعة هدفين.





وقال أودريوزولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عهد سولاري؟ كل شيء سار بشكل جيد، وحققنا نتيجة جيدة، والإحساس إيجابي لما هو قادم، ونحن في التوقيت المناسب".





وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية أننا استعدنا الأحاسيس الجيدة، بعد الأسابيع الصعبة، ونحن سعداء، وعلينا أن نتطلع للأمام، وبدأ الكأس الآن، ونسير بشكل جيد في دوري الأبطال، وينتظرنا الكثير في الليجا، وهذا هو ريال مدريد، لدينا فريق عظيم واللاعبون سيواصلون العمل والتقدم".



