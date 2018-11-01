12 فائدة لتناول مشروب الزنجبيل لا تتركه

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، إن الزنجبيل يتميز باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة إضافة إلى المعادن المهمة للجسم كالفسفور والزنك وبعض الزيوت الطبيعية.





لذا تنصح "جيهان"، بتناول كوب من الزنجبيل نظرًا لفوائده التى تتمثل فى:





- يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتحسين الاضطرابات المعوية وزيادة نشاط الأمعاء .

-يمتص المواد والعناصر الغذائية كالدهون والبروتينات بسبب احتوائه على إنزيم يساعد على زيادة إنزيم اللايبيز وإنزيمات الهضم الأخرى .

- يمنع مشكلة الغازات ومشاكل القولون.

- يقي من حدوث الإمساك و يساعد على علاجه.

- التخلص من أمراض الجهاز التنفسي كنزلات البرد والربو و الكحة والرشح و مفيد لجفاف الحلق.

- يعمل على انخفاض ضغط الدم والكولسترول ، لذا مفيد في حالات الضغط العالي و ارتفاع الكوليسترول.

- يمد الجسم بالحرارة التي يحتاجها في فصل الشتاء.

- يعمل كمهدء للأعصاب و التوتر و القلق.

- تقوية جهاز المناعة .

- يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

- يساعد بشكلٍ كبير على إنقاص الوزن الزائد عند الأشخاص الذين يعانون من سمنة و يقلل نسبة الدّهون المحيطة بالبطن.