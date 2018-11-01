أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

خطفت خلال هذا الأسبوع العديد من المشاهير و النجمات، الأنظار حول إطلالتهن وأزيائهن التي اختلفت من شخصية لأخرى، نرصد لكم فى السطور التالية أبرز أسعار إطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع...



-ظهرت النجمة ياسمين صبري على غلاف إحدى المجلات العالمية، بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت فستان من قطعتين باللون الأسود والبينك الروز، من تصميم المصمم البريطاني ألكسندر ماكوين، حيث بلغ سعره 5.999 يورو، أما إطلالتها الثانية أعتمدت على فستان باللون الأحمر، وبقصة وبلغ سعر الفستان 34,827 ريال سعودي من ماركة dolce gabbana دولتشي اند جابانا، ونسقت معها قرطين بالشكل الدائري، مع ارتداء ساعة يد باللون الذهبي، والتي بلغ سعرها 167,510 ريال سعودي من علامةcartier .



-اعتمدت ميجان ميركل فى فيجى خلال هذا الأسبوع بحذاء من علامة Castañer، باللون الأسود، مصنوع من القش والقماش وبلغ ثمنه 90 يورو.



-تألقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلالة راقية، خلال مشاركتهما فى الاحتفال بعيد الهالوين داخل البيت الأبيض، حيث ظهرت بمعطف أنيق متوسط الطول تميز التصميم بصيحة الكاروهات من Bottega Veneta، وبلغت قيمته 3,950 دولار أمريكى.



-خطفت الأنظار الفنانة درة بفستان قصير باللون الوردى اللامع، تميز برسومات الورد الناعمة، وحمل توقيع الماركة العالمية tedbaker، حيث بلغ سعره 168.75 جنيه استرليني.



- ارتدت الفنانة العراقية شذى حسون فستانا قصيرا أسود ذا أكمام طويلة من علامة Isabel marant، وتميز التصميم بالطيات على جانبي الفستان في القسم السفلي، وبلغت قيمته نحو 1,825 دولار أمريكي، ونسقت معه حذاء أنيق جمع بين اللون الأحمر والأسود من ماركة لوبوتان.



-تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بإطلالة جذابة خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في مدينة باريس الفرنسية،حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الفضى اللامع من توقيع Halpern، وتميز التصميم بأكمامه الطويلة، حيث بلغ سعره 1,505 دولارات أمريكية.



-شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ببوسترات الحملة الدعائية الخاصة بعطرها، وتألقت خلال هذه الحملة بفستان أنيق من دارmaisonvalentino، وجمع التصميم بين اللون الأسود والذهبى، كما اتسم بحزام أسود حول منطقة الخصر، وبلغت قيمة الفستان 9200 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 165.600 جنيه مصرى.



-أطلت إيفانكا بفستان أبيض من علامة Emilia Wickstead، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والعصرية، كما زين بمجموعة من الأزرار باللون الأسود وبحزام عريض أسود حول منطقة الخصر، وبلغ سعر الفستان 2,110 دولار أمريكى، ونسقت معه حذاء أسود أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود.