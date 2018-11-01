أحمد البدري: بوظت الشارع المصري بأغاني فيلم لخمة راس





قال المخرج أحمد البدري، إن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا جدًا في عملي وفي حياتي، مضيفًا أن الفنان محمود مرسى رشحني لدخول معهد السينما، للدراسة به.وأضاف خلال حواره ببرنامج " القاهرة اليوم"، من تقديم كل من إدوارد، ونانسي مجدي، "تعرفت على المخرج محمد فاضل عام 1979، وعملت معه بفليم بابا عبده، وتربيت على يد الفنان عبدالمنعم مدبولي وعملت بمسرحية الواد سيد الشغال كمساعد مخرج لمدة 12 عامًا.وأوضح البدري "لم يأتِ في بالي التمثيل، وعملت لمدة 32 عامًا كمساعد مخرج مع المخرج محمد فاضل، لصعوبة فرصة الإخراج بشكل كامل".وتابع "أن المسرح له حكاية ووسط ونهاية وهدف، وليس إسكتش فقط، وعمر التريقة على الماضى تعمل فنًا جيدًا".وأوضح ساخرا "مضيت فيلم لخمة راس مع المنتج أحمد السبكي، ومن ساعتها بوظت الشارع المصري بأغاني فيلم لخمة راس".