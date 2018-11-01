ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد البدري: بوظت الشارع المصري بأغاني فيلم لخمة راس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:33 ص
صدى البلد
توك شو
قال المخرج أحمد البدري، إن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا جدًا في عملي وفي حياتي، مضيفًا أن الفنان محمود مرسى رشحني لدخول معهد السينما، للدراسة به.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " القاهرة اليوم"، من تقديم كل من إدوارد، ونانسي مجدي، "تعرفت على المخرج محمد فاضل عام 1979، وعملت معه بفليم بابا عبده، وتربيت على يد الفنان عبدالمنعم مدبولي وعملت بمسرحية الواد سيد الشغال كمساعد مخرج لمدة 12 عامًا.

وأوضح البدري "لم يأتِ في بالي التمثيل، وعملت لمدة 32 عامًا كمساعد مخرج مع المخرج محمد فاضل، لصعوبة فرصة الإخراج بشكل كامل".

وتابع "أن المسرح له حكاية ووسط ونهاية وهدف، وليس إسكتش فقط، وعمر التريقة على الماضى تعمل فنًا جيدًا".

وأوضح ساخرا "مضيت فيلم لخمة راس مع المنتج أحمد السبكي، ومن ساعتها بوظت الشارع المصري بأغاني فيلم لخمة راس".

loading...

ترشيحاتنا

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

مولد أول مصنع متكامل لتعبئة التونة بمواصفات عالمية على أرض مصر.. فيديو

الزمالك يعلن تصميم قميصه الجديد ويكشف موعد ظهوره.. صور

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

وفاة الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن 82 عاما

قصة صمود طفلة ولدت قبل ميعادها بـ14 أسبوعا أثرت في العالم.. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة قديمة ويعلق: حساس ورمانسي

12 فائدة لتناول مشروب الزنجبيل لا تتركه

وزير المالية: رئيس مصلحة الضرائب أزعج محافظ البنك المركزي لهذا السبب

ترامب يجدد ثقته بالرواية السعودية حول قضية مقتل جمال خاشقجي

وزير المالية: الرئيس طالب بإجراء تعديلات لقانون الضريبة العقارية

تأمين تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل بالجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟