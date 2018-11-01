في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة وعارضة الأزياء الهندية أيشواريا راي التى أكملت عامها الـ45.





وعلى الرغم من تخطي النجمة الهندية حاجز الأربعين إلا أنها تخطف الأنظار دائمًا خلال حضورها المهرجانات العالمية وظهورها على السجادة الحمراء.





وتتميز فساتين وإطلالات أيشواريا راي بأنها تحمل توقيع مصممين الأزياء العالميين مثل Michael Cinco، دار أزياء روبيرتو كافالي، ورامى العلى و غيرهما، وهو ما يجعلها تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.



