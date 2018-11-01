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مرأة

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
أيشواريا راي
أيشواريا راي
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة وعارضة الأزياء الهندية أيشواريا راي التى أكملت عامها الـ45.

وعلى الرغم من تخطي النجمة الهندية حاجز الأربعين إلا أنها تخطف الأنظار دائمًا خلال حضورها المهرجانات العالمية وظهورها على السجادة الحمراء.

وتتميز فساتين وإطلالات أيشواريا راي بأنها تحمل توقيع مصممين الأزياء العالميين مثل Michael Cinco، دار أزياء روبيرتو كافالي، ورامى العلى و غيرهما، وهو ما يجعلها تخطف الأنظار على السجادة الحمراء.

وتحرص دائما على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها، إضافةً إلى ذلك تعتمد على صيحات المكياج وتسريحات الشعر التى تمنحها طلة ساحرة ومختلفة.
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء
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في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

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