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توك شو

وزيرة البيئة تكشف سبب حدوث الأعاصير والتقلبات المناخية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
توك شو
كشفت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، سبب حدوث الأعاصير والتقلبات المناخية وغير ذلك، مشيرة إلى أن كوكب الأرض لم يعد يتحمل تصرفات الإنسان المضرة بالبيئة ولهذا تحدث الأعاصير والتقلبات المناخية وغير ذلك.

وأضاف "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، إنه لدينا تحديات كثيرة في ملف البيئة على رأسها تغيير سلوك المواطنين في التعامل معها.

وفي السياق نفسه أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك فئة تراعي الحيوانات رغم وجود بعض المواطنين يعاملون الحيوانات بعنف وبسلوك مرفوض.

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