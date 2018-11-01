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ثقافة

تفاصيل مظاهر التلف التي كان يعاني منها هرم خفرع

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
حصل موقع "صدى البلد"، على تفاصيل ننفرد بنشرها عن مظاهر التلف التي كان يعاني منها هرم خفرع، والذي أعلنت وزارة الآثار انتهاء ترميمه وإعادة افتتاحه أمام الزوار مرة أخري اليوم، الخميس.

وطبقًا للمعلومات التي حصلنا عليها، فإن عملية الترميم سبقتها متابعة لقياسات درجات الحرارة والرطوبة، بداية من شهر يوليو 2017 وحتى يونيو الماضي، وذلك داخل الممرات وغرفة الدفن.

وتمثلت مظاهر التلف الموجودة في هرم خفرع في انتشار الشروخ السطحية وانفصال وتساقط أجزاء من الملاط الأثري في أماكن متفرقة من الممرات وانفصال وتساقط أجزاء من طبقات المون المستخدمة في أعمال ترميم سابق. 

ومظاهر تلف بشري متمثلة في كتابات الزائرين وهي كتابات بالألوان وكتابات بالحفر بآلات حادة على طبقات الملاط وعلي جدران الممرات وحجرات الدفن، وانتشار ظاهرة التقشير السطحي في القشرة السطحية للصخور والأحجار في أجزاء من الطبقات السطحية في جدران الممرات وحجرات الدفن وسقف الممر الأفقي، وظهور عدد من الشروخ القاطعة في سقف وأرضية وحوائط حجرة الدفن العليا.

وتراكم الأتربة والاتساخات السطحية على التابوت الجرانيتي، وأتربة وأملاح سطحية وانفصال الطبقات اللونية في النص الكتابي لتاريخ اكتشاف حجرة دفن الملك وكذلك فقط في أجزاء من النص الكتابي عند المدخل، وانتشار عروق أكاسيد الحديديك"الهيماتيت"وأكسيد الحديد المائي في الجدار الجنوبي لحجرة دفن الملك.

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