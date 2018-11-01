نجم أراب أيدول: العندليب مثلي الأعلى

أعرب الفنان والمطرب، محمد حسن، نجم برنامج "أراب أيدول" عن سعادته من نجاح أغنية "سألت الناس" والتى تخطت أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وأضاف خلال حواره ببرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم كل من إدوارد، ونانسي مجدي، أنه يعشق العندليب عبدالحليم حافظ، نظرا لموهبته وصوته العذب، مؤكدا أن الفنان أحمد فهمي كان يراهن على نجاحي في مسابقة "أراب أيدول".





وكشف بحب أسمع " لفضل شاكر وعمرو دياب وتامر حسني ووائل جسار".





ومن جانبه أكد المؤلف محمد القاياتي، أن المطرب محمد حسن صوت رائع، وسيكون من نجوم الصف الأول في الفترة المقبلة، مضيفا "سعيدا جدا بالتعاون معه في ألبومه السابق".



