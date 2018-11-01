صندوق مكافحة الإدمان: نجحنا في تخفيض نسبة السائقين المتعاطين

علق عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، على الفيديو المتداول لسائق يقود «ميكروباص» تحت تأثير المخدرات قائلا: «قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات من أهم أسباب حوادث الطرق».





وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين»على قناة "صدى البلد": «التعاطي أثناء القيادة يعد قضية أمن قومي ونسبة التعاطي بين السائقين المهنيين وصلت إلى 24% 2015 ».





وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان «تم إجراء تحليل مخدرات لـ 50 ألف سائق العام الماضي، ونجحنا في تخفيض نسبة السائقين المتعاطين من 24% إلى 12% »، لافتا إلى أن الصندوق نجح في تخفيض نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس إلى 3.7%، فضلا عن تحويل 12 سائق حافلة مدرسية للنيابة العامة لثبوت تعاطيهم خلال القيادة.





وناشد عثمان الأسر التي تشتبه تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات بالتواصل مع الصندوق عبر الرقم التالي «16023»، لافتا إلى أن الصندوق يقدم خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل بالمجان وفي سرية تامة.



