ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صندوق مكافحة الإدمان: نجحنا في تخفيض نسبة السائقين المتعاطين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
توك شو
علق عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، على الفيديو المتداول لسائق يقود «ميكروباص» تحت تأثير المخدرات قائلا: «قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات من أهم أسباب حوادث الطرق».

وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين»على قناة "صدى البلد": «التعاطي أثناء القيادة يعد قضية أمن قومي ونسبة التعاطي بين السائقين المهنيين وصلت إلى 24% 2015 ». 

وأضاف مدير صندوق مكافحة الإدمان «تم إجراء تحليل مخدرات لـ 50 ألف سائق العام الماضي، ونجحنا في تخفيض نسبة السائقين المتعاطين من 24% إلى 12% »، لافتا إلى أن الصندوق نجح في تخفيض نسبة التعاطي بين سائقي حافلات المدارس إلى 3.7%، فضلا عن تحويل 12 سائق حافلة مدرسية للنيابة العامة لثبوت تعاطيهم خلال القيادة. 

وناشد عثمان الأسر التي تشتبه تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات بالتواصل مع الصندوق عبر الرقم التالي «16023»، لافتا إلى أن الصندوق يقدم خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل بالمجان وفي سرية تامة. 

وأوضح عثمان أن صندوق الإدمان استقبل أكثر من 80 ألف مريض إدمان خلال الشهور العشرة الأخير، لافتا إلى أن مخدر الترامادول يحتل النسبة الكبرى بين السائقين المتعاطين، يليه الحشيش، فضلا عن بداية انتشار مخدر الأستروكس بين السائقين صغار السن.
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن يكشف أسباب رحيل التوأم عن المصري البورسعيدي

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

أحمد البدري: بوظت الشارع المصري بأغاني فيلم لخمة راس

استمرار تقديم عروض أفلام المهرجان القومي للسينما على مسرح قصر ثقافة أسوان

إبراهيم حسن يكشف عن رسالة حسام في أول لقاء بلاعبي بيراميدز

رد علي جمعة على فتاة تسأل هل يجوز خلع الحجاب أمام خطيبي ..فيديو

التخطيط: الحكومة توسعت في الإصلاح الاقتصادي والمالي لدعم الموازنة والمواطن

محمد صلاح ينشر صورة قديمة ويعلق: حساس ورمانسي

محمد رمضان ينعى حمدي قنديل

بيراميدز ينهي تعاقده مع لافولبى

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة وقف ألبوم نساي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟