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فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
توك شو
ناشد الإعلامي تامر بشير، ركاب "الميكروباص"، توقيف أي سائق تحت تأثير المخدرات عن القيادة سريعًا؛ حتى لا يتطور الأمر وتحدث كارثة لا يحمد عقباها.

وأضاف "بشير"، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة "صدى البلد"، خلال عرض فيديو صادم لسائق يقود سيارة «ميكروباص» تحت تأثير المخدرات، أن ذلك الشخص منعزل تمامًا عن الواقع، ولا يدري ما يدور حوله، وقد يتسبب في حدوث تصادم مع سيارة أمامه أو «يدخل في شجرة، أو يصعد فوق الرصيف»، وذلك بخلاف وجود خسائر بشرية.

وطالب بزيادة حملات الإدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، مع ضرورة تفعيل دور المواطنين للتعامل إيجابيًا مع مثل هذه المواقف.

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