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إحالة طبيب نساء للنيابة أجرى جراحة لطفلة في غير تخصصه بسوهاج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:54 ص
إحالة طبيب نساء للنيابة
إحالة طبيب نساء للنيابة وأجرى جراحة لطفلة في غير تخصصه
خالد رياض
كلف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بفحص واقعة قيام طبيب نساء وتوليد بمدينة دار السلام بإجراء عملية جراحية فى غير تخصصه لطفلة من قرية أولاد خلف بمركز دار السلام، مما نتج عن الجراحة مضاعفات خطيرة فى وجه الطفلة، ووجه بالتواصل مع أسرة الطفلة وتقديم المساعدة الطبية لها.

وقال الدكتور هانى جمعية، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية قد قامت بفحص الواقعة، وتبين بالفحص أن الطبيب "م.ف.م" من مركز دار السلام طبيب النساء والتوليد، قد قام بإجراء عملية جراحية بوجه الطفلة مكة خالد أدت إلى حدوث مضاعفات، وقد تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وغلق عيادة الطبيب ومخاطبة نقابة الأطباء لإحالته إلى لجنة آداب المهنة، ونقل الطبيب خارج مستشفى دار السلام.

وأضاف "جمعية"، أن هناك شقة أخرى بجوار عيادة الطبيب يقوم باستخدامها لإجراء العمليات الجراحية، وبها غرفتان للعمليات، و4 أسِرَّة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات العاجلة لغلق عيادة الطبيب والشقة المجاورة، وإحالة تلك الواقعة للنيابة العامة، حيث إن الطبيب خالف آداب وقيم المهنة ومارس تخصصًا غير تخصصه.

وأضاف أنه تم التواصل مع والد الطفلة لتقديم المساعدة الطبية لابنته، وأنه الآن يتواجد بالقاهرة، تمهيدًا لدخول الطفلة إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إحالة طبيب نساء للنيابة أجرى جراحة لطفلة في غير تخصصه بسوهاج
إحالة طبيب نساء للنيابة أجرى جراحة لطفلة في غير تخصصه بسوهاج
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