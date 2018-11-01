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محافظات

مجلس جامعة سوهاج يعتمد لائحة مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:22 ص
صدى البلد
خالد رياض
وافق مجلس جامعة سوهاج في جلسته المنعقدة لشهر اكتوبر برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة على إعتماد لائحة النظام الأساسى لمكتب الإتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بسوهاج .

وقال الدكتور احمد عزيز، رئيس الجامعة، أن ان ذلك ياتي في اطار تشجيع الجامعة ودعمها للعمل الطلابى والأنشطة المتميزة التى يقوم بها طلاب الإتحاد فى كافة المجالات داخل وخارج الجامعة.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد كلية الصيدلة، بأن إعتماد اللائحة خطوة عملاقة نحو المزيد من النجاحات لمكتب الإتحاد، وأنها تشمل العديد من الممارسات الجيدة التى تنمى مهارات القيادة والتواصل لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم وتوضيح المهام فى مختلف الأنشطة.

موضحًا أن طلاب الإتحاد قاموا بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التى تسهم فى التأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى أنشطة خدمة المجتمع فى مجالات القوافل الطبية والتوعية الصحية والعلاجية لكافة المواطنين داخل المحافظة وخارجها، كما حصلوا على العديد من المراكز المتقدمة فى العديد من المؤتمرات والفعاليات التى عقدها الاتحاد خلال السنوات الماضية.

ويذكر ان الاتحاد المصرى لطلاب الصيدله EPSF قد تأسس عام ١٩٨٢م ،يعمل تحت اشراف النقابه و الاتحاد العالمى لطلاب الصيدله المتواجد ف 84 دوله.
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