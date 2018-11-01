كلية التمريض بسوهاج تطلق حملة توعوية عن مرض سرطان الثدي

أطلقت جامعة سوهاج فعاليات الحملة التوعوية الكبرى بمرض سرطان الثدى، والتى تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنية البيئة بكلية التمريض، وذلك بالاشتراك مع اتحاد طلاب من أجل مصر وطلاب الجمعية العلمية بالكلية .



صرح بذلك الدكتور أحمد عزير عبد المنعم رئيس الجامعة، موضحًا الدور الهام الذى تقوم به الجامعة فى تنمية ورفع مستوى الوعى الصحى بين منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، موظفين وطلاب ، وذلك يأتى من خلال الحملات الارشادية والندوات التثقيفية التى تنفذها الكليات لتوضيح مدى خطورة المرض ونسبة الاصابات المتزايدة به وتصحيح المفاهيم الطبية الخاطئة لدى البعض، وبيان أهمية الكشف المبكر في شفاء المصاب من هذا المرض .



وأضافت الدكتورة سامية سعيد عميدة كلية التمريض أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حريص على استمرار تقديم دوره الخدمى وتنظيم مثل هذه الفعاليات التى تساهم فى تعزيز الجانب الوقائي وغرس الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، وخاصة فى حالة انتشار الأمراض الخطيرة كسرطان الثدي.



كما أكدت عميدة الكلية إلى أن الحملة تهدف إلى التعريف بمرض سرطان الثدى وأنواعه ومسبباته وكيفية الفحص الذاتى للسيدات، وطرق التشخيص والفحوصات ومواعيدها الدورية وأهمية الكشف المبكر لتحقيق أعلى نسب شفاء بين المصابات بهذا المرض .



وأشادت الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالأثر الإيجابي للحملة ونجاحها في توعية مجتمع الجامعة عن مرض سرطان الثدي، وتدريب كل من يرغب فى إجراء الفحوصات وتقديم استشارات ونصائح طبية وإرشادات توعوية، كما أنها تشكل إضافة علمية وأكاديمية للطلبة المشاركين بالحملة في مجال تخصصهم الدراسي والمعرفي العملي.