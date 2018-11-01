ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنوفية يسلم 25 شهادة أمان للأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
محمد امين
قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتسليم 25 شهادة أمان الي المطلقات والأرامل والأسر الأولي بالرعاية والتي تحتاج إلي رعاية من قبل المسؤولين.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ المنوفية بمدينة سرس الليان حيث قام بتسليم 25 شهادة أمان بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية الي حالات المطلقات والأرامل والأسر الأولي بالرعاية والتابعين لمركز ومدينة منوف ،

وجاء ذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لمعرفة الأسر الأولي بالرعاية ، وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لتلك الأسر وأكد أن الوقوف بجانبهم واحب حتمي وضروري .
loading...

ترشيحاتنا

مجلس جامعة سوهاج يعتمد لائحة مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة

موت وسرقة قمصان.. لص يسرق قميص مالك نادي ليستر سيتي ..فيديو

نصف مليون جنيه جائزة المركز الأول في سباق السيارات الكهربائية

آيتن عامر تكشف الأسباب الحقيقية لانتقاد الجمهور لها

سيرين عبد النور تثير الجدل حول صورتها في الجيم.. صور

5 فنانات تقعن تحت مقصلة زياد رحباني

محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز

الجيزة تحصد المركز الأول في مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين

رحيل صاحب قلم رصاص.. تعرف على نشأة و تاريخ الإعلامي الكبير حمدي قنديل

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو

فيديوجراف.. نار الغيرة تجعلها تخضع لـ200 عملية تجميل

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟