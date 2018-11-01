محافظ المنوفية يسلم 25 شهادة أمان للأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان

قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتسليم 25 شهادة أمان الي المطلقات والأرامل والأسر الأولي بالرعاية والتي تحتاج إلي رعاية من قبل المسؤولين.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ المنوفية بمدينة سرس الليان حيث قام بتسليم 25 شهادة أمان بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية الي حالات المطلقات والأرامل والأسر الأولي بالرعاية والتابعين لمركز ومدينة منوف ،



وجاء ذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لمعرفة الأسر الأولي بالرعاية ، وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لتلك الأسر وأكد أن الوقوف بجانبهم واحب حتمي وضروري .