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مرأة

طريقة عمل المكرونة بصوص البستو والدجاج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص البستو والدجاج من مطبخ الشيف منال العالم.


مقادير الوصفة
4 قطع صدور دجاج، فيليه، مقطع شرائح
1/2 باكيت معكرونة
3 حزمة ريحان
1/2 كوب صنوبر
1 كوب زيت زيتون
1/2 كوب جبن بارميزان
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير
في قدر واسع سخني حوالي 4 كوب من الماء، ضعي 1ملعقة كبيرة ملح،1 ملعقة كبيرة زيت اتركيه على نارقوية ليغلي اضيفي المعكرونة قلبي اتركيها 8 دقائق لتنضج،صفي المعكرونة.

في ابريق الخلاط ضعي الريحان،الصنوبر،ضعي حوالي 2 ملعقة كبيرة من البارميزان شغلي لينعم اضيفي الزيت بالتديج على شكل خيط مع استمرار التشغيل حتى تحصلي على صلصة كثيفة.

في مقلاة واسعة سخني 3 ملعقة كبيرة زيت ضعي الدجاج ،الملح ،الفلفل قلبي على نار متوسطة 10 دقائق لينضج.

اضيفي الصلصة الى الدجاج قلبي اتركيها لمدة 2 دقيقة،صفي المعكرونة من الماء اضيفيها الى خليط الدجاج.

ضعي المعكرونة في طبق التقديم انثري الجبن وبعض حبات الصنوبر.
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