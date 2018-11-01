طريقة عمل المكرونة بصوص البستو والدجاج

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص البستو والدجاج من مطبخ الشيف منال العالم.





مقادير الوصفة

4 قطع صدور دجاج، فيليه، مقطع شرائح

1/2 باكيت معكرونة

3 حزمة ريحان

1/2 كوب صنوبر

1 كوب زيت زيتون

1/2 كوب جبن بارميزان

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير

في قدر واسع سخني حوالي 4 كوب من الماء، ضعي 1ملعقة كبيرة ملح،1 ملعقة كبيرة زيت اتركيه على نارقوية ليغلي اضيفي المعكرونة قلبي اتركيها 8 دقائق لتنضج،صفي المعكرونة.



في ابريق الخلاط ضعي الريحان،الصنوبر،ضعي حوالي 2 ملعقة كبيرة من البارميزان شغلي لينعم اضيفي الزيت بالتديج على شكل خيط مع استمرار التشغيل حتى تحصلي على صلصة كثيفة.



في مقلاة واسعة سخني 3 ملعقة كبيرة زيت ضعي الدجاج ،الملح ،الفلفل قلبي على نار متوسطة 10 دقائق لينضج.



اضيفي الصلصة الى الدجاج قلبي اتركيها لمدة 2 دقيقة،صفي المعكرونة من الماء اضيفيها الى خليط الدجاج.



ضعي المعكرونة في طبق التقديم انثري الجبن وبعض حبات الصنوبر.