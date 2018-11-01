ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البابا تواضروس يفتتح مستشفى القديسة دميانة بالهرم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
البابا تواضروس يفتتح
البابا تواضروس يفتتح مستشفى القديسة دميانة بالهرم
أ ش أ
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، الأربعاء، مستشفى القديسة دميانة بالهرم، التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة واستمع لشرح تفصيلي لما تحويه الأقسام من أجهزة وإمكانات. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس الثاني، إن المستشفى يقدم جميع خدماته لكافة أهالي المنطقة من خلال الاستعانة بأطقم طبية وفرق التمريض المدربة على أعلى مستوى، في إطار الدور المجتمعي والذي تقوم به الكنيسة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد شارك في احتفالية مئوية مدارس الأحد والتي نظمتها كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بمنطقة حدائق الأهرام بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.
loading...

ترشيحاتنا

الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

لتدميس الفول أسرار تعرفي عليها

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

مياه الأمطار تقتلع معبدًا بوذيا من مكانه .. فيديو

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة ومفاجأة فى حراسة المرمى

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

وفاة الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن 82 عاما

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة وقف ألبوم نساي

أحمد موسى: قطر تتعرض لضربات متتالية والكبيرة جايه في الطريق

موسى: قطر تطرد مواطنيها من أجل ضيوف المونديال ومشاركة دول في التنظيم واردة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟