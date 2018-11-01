البابا تواضروس يفتتح مستشفى القديسة دميانة بالهرم

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس، الأربعاء، مستشفى القديسة دميانة بالهرم، التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة واستمع لشرح تفصيلي لما تحويه الأقسام من أجهزة وإمكانات.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا تواضروس الثاني، إن المستشفى يقدم جميع خدماته لكافة أهالي المنطقة من خلال الاستعانة بأطقم طبية وفرق التمريض المدربة على أعلى مستوى، في إطار الدور المجتمعي والذي تقوم به الكنيسة.



