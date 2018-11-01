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عمرو سعد يكشف أسباب خلافه مع المخرج خالد يوسف

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
خالد يوسف وعمرو سعد
خالد يوسف وعمرو سعد
حسام الحارتي
كشف الفنان عمرو سعد، عن خلافه مع المخرج خالد يوسف، بخصوص تصريحات سابقة متبادلة بينهما بعد فيلم "مولانا"، والذي اعترض فيه على طريقة الدعاية ووصفها بـ"التهريج" نتيجة الاكتفاء باسم المخرج في الترويج.

وقال "سعد"، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "الحفلة 11"، المذاع عبر فضائية "one"، "خالد كان شايف كده يبقى يطلع اسمه على الأفيش، وما يقولش اسمي، ما ينفعش تبقى أناني وتفكر من زاويتك انت بس، وإحنا مش متنافسين أصلا، أنت مخرج وأنا ممثل".

وأكد أنه لا يوجد شك على العلاقة الهائلة التي كانت تتواجد بيننا، إضافة إلى إنتاج بعض الأفلام الناجحة، معلقًا "في الأفلام لقيت المخرج خالد يوسف، وهو شافني ممثل وده معناه اننا بنشارك النجاح".

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