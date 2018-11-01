لجنة الوفد بالمنوفية تدشن حملة لدعم مرشحيها الثلاث لانتخابات الهيئة العليا

أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة المنوفية، تدشين حملة لدعم مرشحيها الثلاثة في انتخابات الهيئة العليا للوفد، وهم عصام الصباحي، وأمير الجزار، وياسر التهامي.



ودعت اللجنة التي عقدت اجتماعا بحضور هيئة المكتب ورؤساء وسكرتيري عموم اللجان المركزية ولجنتا المرأة والشباب وأعضاء الهيئة الوفدية، الحرص على المشاركة في الانتخابات.



وناقشت اللجنة بحضور محمد بدر سليمان السكرتير العام نقل أعضاء الهيئة الوفدية إلى مقر الانتخابات بالدقي عبر أتوبيسات خاصة.