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تامر بشير يطالب بتوفير حارات على الطرق لذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
توك شو
أعرب الإعلامي تامر بشير، عن إعجابه الشديد بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، شاهده في مدينة نصر يسير بالكرسي الخاص به، خلف السيارات.

وتابع بشير خلال برنامج «دوس بنزين» على قناة صدى البلد «الشاب لديه إصرار ويلتزم بالسير في الاتجاه الأيمن، لكن أحزنني أسلوب تعامل الناس معه».

وناشد بشير الجهات المعنية بتخصيص حارات لذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف الطرق، مطالبا جميع المواطنين بحسن معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم استخدام الخدمات الممنوحة لهم من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة.
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