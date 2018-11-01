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رياضة

إبراهيم حسن يكشف عن رسالة حسام في أول لقاء بلاعبي بيراميدز

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:26 ص
حسام حسن وابراهيم
حسام حسن وابراهيم
محمد رشاد
كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن رسالة توأمه "حسام" المدير الفني للفريق للاعبيه في أول لقاء بينهم بعد تولي المسئولية.

وقال "حسن"، خلال استضافته بقناة "إم بي سي مصر"، "قلنا للاعبين في أول مران، أن الإمكانيات المتوافرة لا تعني الدلع، لتحافظ على مكانك، وإلا سيتواجد أي لاعب آخر، منظومة بيراميدز متعاونة ومتكاملة وهناك تنسيق تام مع حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن، فالكل يريد المساعدة".

وتابع: "خطوة بيراميدز جاءت فجأة دون تخطيط، قبلها تلقينا عدة عروض من أندية داخل وخارج مصر قبل الاستقالة من تدريب النادي المصري، بالطبع نفكر في ضم لاعبين من داخل وخارج مصر، وسيكون هناك استجابة من الإدارة، ولا أعلم شيئًا عن الرغبة في ضم باسم مرسي، ننتظر جلسة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة لتحديد الخيارات الأول والثاني والثالث".

وأردف: "هناك عناصر مميزة في الدوري المصري مثل ثنائي المقاصة جون أنطوي وباولين فوافي، وكذلك وليد سليمان ومؤمن زكريا، أما من نفكر بهم سيكون في مشاورات بيننا وبين الإدارة".

واختتم تصريحاته: "كنت أتمنى أن تبدأ التجربة مع بداية الموسم لخوض فترة إعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا ولكن الإمكانيات المهارية للاعبي بيراميدز ستعوض الكثير، فالفريق يضم العديد من الحلول الفنية في كل الخطوط".
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