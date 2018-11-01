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مرأة

مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
مريام فارس - صورة
مريام فارس - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت المطربة ميريام فارس بعدة إطلالات رائعة، وذلك لصالح إحدى ماركات الشنط العالمية، وكانت في كل إطلالة منهم تبرز جمال بإطلالة ناعمة، وأنثوية للغاية، وقامت بنشر هذه الصور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت ميريام تارة بإطلالة رياضية مرتدية بنطال باللون الرمادي علی سويتر باللون الاحمر، وتارة أخرى ارتدت اختارت ملابس كاجول فقد اختارت بنطال واسع بكوسر كثيرة باللون الازرق وعليه تيشرت ابيض، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان الكحلي الطويل، مرتبط من اليدين ببعضهما.

وفي الإطلالة الرابعة قامت بالظهور بجمبسوت باللون الروز، وقد كانت الاطلالة الاجمل والاكثر نعومة عليها، وقد تركت ميريام شعرها منسدلا في جمع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت إبراز جمال عينيها مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فكانت في كل إطلالة ترتدي ما يتناسب مع إطلالتها، بالإضافة إلی الحذاء، والحقيبة التي تتلاءم معها، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها، والتي شهدت إعجابا من قبل متابعيها، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الإلكتروني علی إنستجرام..
مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور
مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور
مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور
مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور
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