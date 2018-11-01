محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

قال الفنان الكبير محمد صبحى، إن مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "خيبتنا"، تتحدث عن الواقع العربي.





وأضاف " صبحى"، خلال حواره على قناة "الحياة"، أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، لافتًا إلى أن الكارثة الكبرى أننا حطمنا أوطاننا بأيدينا.





وأشار الفنان، إلى أن المقصود من المسرحية هو "الخيبة" التي سيطرت على الجميع، موضحًا أن الجميع لم يفكر لا فى المتآمر ولا فى الخدمات التى يقدمها المواطن ذاته للمتآمر، وأن هناك بعض الأشخاص قاموا بتدمير بلادهم.





وتابع: أنه يتحدث فى المسرحية عن الثورات التى حدثت فى الدول العربية، وعن مواقف المواطنين، معتبرًا أن ثورات الربيع العربي كانت "جحيمًا" - على حد قوله.