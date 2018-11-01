إبراهيم حسن: أثق في قدرة الأهلي على الفوز بدوري أبطال أفريقيا

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ، إنه يثق فى قدرة الأهلي على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي رغم الصعوبات التي يعانيها الفريق الأحمر هذا الموسم.



وأضاف حسن عبر قناة (إم بي سي مصر): "الأهلي اعتاد على المباريات النهائية ومواجهة أندية شمال إفريقيا، مع التأكيد أن المباراة صعبة، لكن لدي إحساس أن الأهلي ليس في مستواه، هناك خطورة منذ بداية الموسم ويفتقد الثقل المعتاد، من الممكن أنه لم يحدث تدعيم جيد للفريق في بداية الموسم".



وأردف: "الأهلي سيتجاوز الترجي بسهولة بفضل خبراته، أتوقع فوزه 2-0 في مباراة الذهاب، وأتمنى أن يتوج باللقب، أقول دائما إذا كان الأهلي (عظام في قفة) فإنه قادر على الفوز بأي بطولة".



وأتم "مندهش من إبعاد مؤمن زكريا عن مواجهة الترجي، لأنه من اللاعبين المؤثرين ويملك خبرات عريضة مثلما قلت عن وليد سليمان".