ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أرسنال يفقد جهود جويندوزي أمام ليفربول بالبريميرليج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:17 ص
ماتيو جويندوزي
ماتيو جويندوزي
محمد رشاد
يفقد فريق أرسنال المحترف بصفوفه المصري الدولي محمد النني، لاعبه ماتيو جويندوزي في مباراة ليفربول بقمة الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل للإيقاف، بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الفريق ضد بلاكبول في كأس رابطة المحترفين.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب يمكنه اللعب ضد ليفربول لأن الإيقاف يكون على مباريات كأس الرابطة، لكن الاتحاد الإنجليزي أوضح أن الإيقاف سيكون بشكل طبيعي في مباراة أرسنال المقبلة، والتي يلعبها ضد ليفربول.

ويسعى ليفربول لإيقاف سلسلة انتصارات أرسنال التي امتدت لـ12 مباراة متتالية حين يحل ضيفا عليه في ملعب الإمارات، فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب منح الجنسية إلى مواليد الأجانب

ربة منزل تتهم زوجها بتعذيبها بسبب نار الغيرة في إحدى قرى شربين

أمطار غزيرة تداهم وادي الجمال ومرسى علم.. وبرق ورعد على البحر الأحمر

باسم مرسي يستعد لقيادة هجوم بيراميدز من جيم بشارع فيصل

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

موسى: قطر تطرد مواطنيها من أجل ضيوف المونديال ومشاركة دول في التنظيم واردة

رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص تعديل الأجور

رانيا هاشم: لولا ثورة يناير لكان ماسبيرو رقم 1 .. فيديو

نيمار مهدد بالحبس 6 أعوام بتهمة النصب على برشلونة

محمد صلاح ينشر صورة قديمة ويعلق: حساس ورمانسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟