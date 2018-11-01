أرسنال يفقد جهود جويندوزي أمام ليفربول بالبريميرليج

يفقد فريق أرسنال المحترف بصفوفه المصري الدولي محمد النني، لاعبه ماتيو جويندوزي في مباراة ليفربول بقمة الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل للإيقاف، بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الفريق ضد بلاكبول في كأس رابطة المحترفين.



وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب يمكنه اللعب ضد ليفربول لأن الإيقاف يكون على مباريات كأس الرابطة، لكن الاتحاد الإنجليزي أوضح أن الإيقاف سيكون بشكل طبيعي في مباراة أرسنال المقبلة، والتي يلعبها ضد ليفربول.



ويسعى ليفربول لإيقاف سلسلة انتصارات أرسنال التي امتدت لـ12 مباراة متتالية حين يحل ضيفا عليه في ملعب الإمارات، فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.