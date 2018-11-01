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رياضة

ديربي لندني مشتعل في ربع نهائي كأس الرابطة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
محمد سمير
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، عن مواجهة نارية كلاسيكية بين أرسنال وجاره اللندني توتنهام.

وكان أرسنال بلغ دور الـ8 بعد فوزه على بلاكبول 2-1، فيما تأهّل توتنهام للدور ذاته، إثر تغلّبه على جاره الآخر وست هام يونايتد، 3-1.

من ناحية ثانية، سيلعب الفائز من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، التي تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد، أمام المنتصر من مواجهة مانشستر سيتي وفولهام، التي ستقام مساء الخميس.

وسيلتقي تشيلسي الذي تأهل عبر الفوز على ديربي كاونتي 3-2، مع بورنموث، أما آخر مباريات هذا الدور فستجمع ميدلسبره مع بورتون.

ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور في 17 و18 من ديسمبر المقبل.

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