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مرأة

سيرين عبد النور تثير الجدل حول صورتها في الجيم.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
آية التيجي
ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة رياضية وناعمة للغاية، وذلك في أحدث صور قامت بنشرها عبر حسابها الإلكتروني على إنستجرام، وهو ما أثار جدلا بين معجبيها، حول مدی رشاقتها، ورقتها الشديدين.

وظهرت سيرين بملابس رياضية، فقد اختارت بلوزة باللون الأسود مع بنطال باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة للغاية، وقد ظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية في صالة الجيم.

واختارت سيرين لم شعرها إلی الوراء لكي تستطيع الحركة بسهولة، وتتناسب مع الأجواء في صالة الجيم، وهو ما أظهر ايضا عن رقة ملامحها، وذلك لأنها لم تضع ای مكياجا وهو ما أبرز من رقة ملامحها ايضا.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها الناعمة، والتي نشرتها عبر حسابها الإلكتروني علی الإنستجرام..
سيرين عبد النور تثير الجدل حول صورتها في الجيم.. صور
سيرين عبد النور تثير الجدل حول صورتها في الجيم.. صور
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