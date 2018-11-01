نصف مليون جنيه جائزة المركز الأول في سباق السيارات الكهربائية

كشف دكتور محمد عبد العزيز، هندسة قسم السيارات جامعة عين شمس، ورئيس ومنظم سباق السيارات الكهربائية، أن السباق شهد مشاركة " 9 " جامعات وتمت إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف محمد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة صدى البلد، أن الجائزة المركز الأول في السباق تبلغ نصف مليون جنيه، والثاني 250 ألف جنيه والثالث 125 ألف جنيه.



وأشار دكتور محمد عبد العزيز، إلى أنه تم بناء التراك الخاص بالسباق في العاصمة الإدارية الجديدة.