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برلمان

برلماني: ضرورة تمكين الشباب بالمجالس المحلية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
أسامة علي
أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تمكين الشباب من خلال انتخابات المجالس المحلية بالدولة.

وأضاف "كمال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة إذا اتجهت لتمكين الشباب بالمجالس المحلية خلال 5 سنوات سيكون لديها قادة قادرين على بناء مستقبل مشرق، لافتًا إلى أن الشباب يمثلون 63% من الشعب المصرى وهم الثروة الحقيقية التي تمتلكها الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى شباب العالم ستنطلق فى الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر القادم، بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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