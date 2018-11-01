فوز قائمة الشباب بانتخابات نادي مركز إطسا بالفيوم

أسفرت نتيجة انتخابات نادي شباب إطسا عن فوز قائمة الشباب بالكامل، بعد حصولها على 90% من اجمالي اصوات الحاضرين بالجمعية العمومية، حيث حضر اكثر من 60% من اعضاء الجمعية لاول مرة في تاريخ اندية الفيوم تحقق تلك النسبة في الحضور لجمعية عمومية في الأندية .





وفازت قائمة "الشباب" بانتخابات النادي برئاسة احمد نايف رئيسًا لمجلس الادارة، ووليد ابو سريع نائبًا لرئيس المجلس، والمحاسب طارق الحنبولي أمينًا للصندوق، وفي العضوية أحمد رجب وأحمد صالح، وفي العضوية تحت السن الدكتور حسام خليل وأيمن مصطفى.



