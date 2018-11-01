جواد ظريف: إيران ترغب في إقامة علاقة جيدة مع جيرانها

أوضح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع جيرانها، مشيرًا إلى أن السعودية لم تجرِ أي اتصال بإيران.





وأوضح "ظريف"، خلال زيارة يجريها في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، ردًا على سؤال بشأن اتصال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بالجانب الإيراني: "بحسب معلوماتي لم يحدث اتصال، ولم تجرِ الحكومة السعودية أي اتصالات"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.





وزعم ظريف في تصريحاته، أن الحكومة السعودية بحاجة لإعادة النظر بسياستها الإقليمية، وعندها ستكون إيران مستعدة لذلك، مستدركا: "أظن أن جيراننا لم يستفيدوا شيئًا من خلق توتر مع إيران حتى الآن، ونأمل بأن يتخلوا عن هذه السياسة على وجه السرعة".