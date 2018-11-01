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ثقافة

وزيرة الثقافة تشارك الشيخ القاسمي افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:55 ص
صدى البلد
طارق موسى
شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، فى افتتاح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز أكسبو، والتى تحمل شعار "قصة حروف"، وتكرم الدكتور عز الدين ميهوبى، وزير الثقافة الجزائرى، باعتباره شخصية هذا العام، وتحل عليها دولة اليابان كضيف شرف، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجارى. 

وخلال الافتتاح أبدت "عبد الدايم"، فخرها بتصدر دور النشر المصرية قائمة المشاركين والذين وصل عددها إلى 276 دارًا إلى جانب جناح لإصدارات هيئة الكتاب فى كافة مجالات المعرفة والفنون والأدب مع قطاعات وزارة الثقافة الأخرى منها المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية، مشيرة إلى أن المشاركة المصرية تعكس الصورة البراقة للحراك الفكرى فى المجتمع وتبرز العديد من إبداعاته كما تشير إلى التأثير الفكرى والفنى للمبدعين المصريين إقليمًا ودوليًا، وأشادت بالتواجد الدولى فى الفعاليات الذى وصفته بأحد الصور النموذجية لتقديم الثقافة العربية إلى حضارات العالم.

يشار إلى أن الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولى للكتاب تستضيف 1874 ناشرًا من 77 دولة عربية وأجنبية يقدمون مليونًا وستمائة ألف عنوان منها ثمانون ألف إصدار جديد ويصاحبها 1800 فعالية ثقافية وفنية.

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