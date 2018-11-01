ختام المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية بأسوان بمشاركة 211 شابا.. صور

اختتمت بأسوان فعاليات المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أحمد نظمى ممثل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للشباب والبيئة وممثلى الوزارات والهيئات والمنظمات العربية، بالإضافة إلى مشاركة 211 شابا وفتاة من 20 دولة عربية.



وجاء المؤتمر من أجل دعم وتشجيع المنتديات والمؤتمرات الشبابية وخاصة التى تستهدف توطيد أواصر التلاحم والترابط بين الشباب العربى.



وخلال كلمته نقل اللواء سعيد حجازى تحيات محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم للحاضرين، مؤكدًا أن احتضان أسوان لمنتدى السياحة البيئية يعزز مكانة هذه المحافظة العريقة على خريطة السياحة الدولية والعربية، باعتبارها من أهم المقاصد السياحية فى العالم لتفردها بتنوع المنتج السياحي.



كما قدم حجازى شكره لأعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة على تنظيم هذا المنتدى الحيوى، والذى يهدف لإطلاع شبابنا على مزايا السياحة البيئية فى أسوان والتى تأتى من ضمن الأنماط السياحية العديدة لتصبح عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية مركزًا لتلاقى الحضارات ليمثل هذا الامتزاج بانوراما من الإبداع والتراث الإنساني الأصيل، ليفرز معه الفنون والثقافات والحرف البيئية وفرق الفنون الشعبية المشهورة عالميًا.



وأشار إلى أن هذه المرحلة الدقيقة التى تعيشها الأمة العربية تحتاج من شبابنا استنهاض الهمم وإعادة روح التحدى بالعمل الجاد، مع التخلص من دعاوى الخمول والتطرف والعنف، بالإضافة إلى إعلاء مفاهيم الوحدة بين الشعوب العربية القائمة على المصالح المشتركة.



وأكد حجازى أنه يجب علينا كمنظمات وحكومات ومجتمع مدنى العمل على تمكين الشباب العربى اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليكون فى خط المواجهة أمام التحديات التى تواجه كافة الدول العربية وفى مقدمتها التخلف والفقر والبطالة والمرض مع الحفاظ على روح الولاء والانتماء والتمسك بالثقافة والهوية العربية بدلًا من الدعاوى البعيدة عن الأعراف والتقاليد والأخلاق العربية المتوارثة، موضحًا أن تنظيم هذا المنتدى يأتى متواكبًا مع انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف إقامة حوار فعال بين الشباب وقادة الدول للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة.



ومن جانبه أشار ممدوح رشوان إلى أن توصيات المنتدى سيتم رفعها لوزراء الشباب العرب في اجتماعهم المقبل بجامعة الدول العربية ومن أهمها تخصيص وزارة الشباب المصرية قطار للشباب العربي سنويًا إلى الأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية البيئية والتراثية وفرص الشباب في الإستثمار البيئي ولاسيما القرية النوبية بغرب سهيل، بجانب نشر الوعى بأهمية الحفاظ علي المناطق السياحية والتراثية والاهتمام بالاستثمار العربي في مجال الأبنية الخضراء للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للحفاظ على البيئة.



وأكد أنه من ضمن التوصيات تشجيع السياحة الداخلية في البلدان العربية وإقامة معسكرات شبابية بيئية عربية دورية، مع الاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية واستخدام الخامات المحلية الطبيعية في إقامة وإنشاء القرى البيئية في المناطق التراثية، علاوة على التنسيق بين الإستثمار في المجال السياحى ومؤسسات البحث العلمى والجامعات، فضلًا عن تشجيع الصناعات البيئية الخضراء وتشجيع الشباب علي البدء في المشروعات الصغيرة في هذا المجال بما يساهم فى الحد من البطالة بين الشباب العربى.



وفى نهاية الفعاليات تم تبادل الهدايا التذكارية بين محافظة أسوان والاتحاد العربى للشباب والبيئة والهيئات والمنظمات المشاركة، بالإضافة إلى تكريم الشباب العربى المشارك فى المنتدى بشهادات التقدير.