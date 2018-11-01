اليوم.. فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

تبدأ اليوم فعاليات فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2018م / 2019.





وقال رئيس الجامعة، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 4 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف النهائية في 7 نوفمبر بعد فحص جميع الطعون والبت فيها لإجراء انتخابات الجولة الأولى في 11 من الشهر ذاته.





وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية مشاركة الطلاب في ممارسة الحياة الديمقراطية، متمنيًا للطلاب التوفيق والسداد في إطار اللوائح والقوانين والنظم الجامعية التي تنظم العملية الانتخابية.



