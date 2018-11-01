ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
تبدأ اليوم فعاليات فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2018م / 2019. 

وقال رئيس الجامعة، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 4 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف النهائية في 7 نوفمبر بعد فحص جميع الطعون والبت فيها لإجراء انتخابات الجولة الأولى في 11 من الشهر ذاته.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية مشاركة الطلاب في ممارسة الحياة الديمقراطية، متمنيًا للطلاب التوفيق والسداد في إطار اللوائح والقوانين والنظم الجامعية التي تنظم العملية الانتخابية.

وقال رئيس الجامعة، إنه لا يجوز استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الحزبية في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات فرصة حقيقة للطلاب لممارسة الديمقراطية في جو من المنافسة الشريفة.
loading...

ترشيحاتنا

الدفاع المدني السعودية توجه تحذيرا إلى المواطنين

400 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف بجامعة بني سويف

رانيا هاشم: وفاة والدي سببت لي أزمة.. ومعلمة العربي أنقذتني .. فيديو

رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور

حكم علاج التقوس في عظمة الأنف

تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي ببورسعيد وبورفؤاد

قناع العسل وزيت جوز الهند لحل مشاكل البشرة الجافة

لندن تسك عملة جديدة لتخليد ذكرى ترك الاتحاد الأوروبي

موت وسرقة قمصان.. لص يسرق قميص مالك نادي ليستر سيتي ..فيديو

محمد رمضان ينعى حمدي قنديل

موعد وصول منتخب تونس للقاء مصر في الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا

12 فائدة لتناول مشروب الزنجبيل لا تتركه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟