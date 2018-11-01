فوز قائمة المستقبل بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة

أعلنت قائمة المستقبل فوزها في انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، والتى ضمت مرشحين لمجلس الإدارة هم: حسام الشاعر وباسل السيسي وعلاء الغمري وأحمد إبراهيم ويسري السعودي وعلى المانسترلي ونادر عياد .



يذكر أن جرت انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء أمس الأربعاء.



وتتطلع وزارة السياحة إلى إتمام هذه الانتخابات في روح يسودها الود والتعاون وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحي تعمل على النهوض به.