ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
ضبط 559 مخالفة مرورية
ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال الحملة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .

كما تم ضبط مركبة توك توك و دراجتين نارينين وسيارة وتروسيكل بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 78 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة. 
loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

رانيا هاشم توجه الشكر للقائمين على تنظيم منتدى شباب العالم

محمد رمضان ينعى حمدي قنديل

إبراهيم حسن: حسام أول من تنبأ بموهبة محمد صلاح

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

ضبط 1254 عبوات غذائية منتهية الصلاحية في مطروح

محافظ المنوفية يسلم 25 شهادة أمان للأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان

ديربي لندني مشتعل في ربع نهائي كأس الرابطة

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة حمدي قنديل

فوز قائمة الشباب بانتخابات نادي مركز إطسا بالفيوم

جواد ظريف: إيران ترغب في إقامة علاقة جيدة مع جيرانها

إحالة طبيب نساء للنيابة أجرى جراحة لطفلة في غير تخصصه بسوهاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟