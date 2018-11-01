ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية أسفرت عن ضبط 559 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
وخلال الحملة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .
كما تم ضبط مركبة توك توك و دراجتين نارينين وسيارة وتروسيكل بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 78 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.