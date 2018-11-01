ضبط 4 أسلحة نارية بحوزة عاطل في كفرالشيخ

تمكنت مباحث الحامول بكفرالشيخ من ضبط عاطل بحوزته 4 أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، حيث حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وكان اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط س.م.ع سن ٣٥ عاطل ومقيم زيدان ، مركز الحامول ( سبق اتهامه في قضيتين مابين : سلاح ناري ، مخدرات .. آخرها القضية رقم ١٣٤٣٨/ ٢٠١٨ جنايات مركز الحامول - سلاح ناري ومخدرات ).



