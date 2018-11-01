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محافظات

ضبط 4 أسلحة نارية بحوزة عاطل في كفرالشيخ

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
تمكنت مباحث الحامول بكفرالشيخ من ضبط عاطل بحوزته 4 أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، حيث حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط س.م.ع سن ٣٥ عاطل ومقيم زيدان ، مركز الحامول ( سبق اتهامه في قضيتين مابين : سلاح ناري ، مخدرات .. آخرها القضية رقم ١٣٤٣٨/ ٢٠١٨ جنايات مركز الحامول - سلاح ناري ومخدرات ).

وألقى القبض على المتهم وبحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع و فردي خرطوش أحدهما عيار ١٦،١٢ مم و فرد رصاص محلي الصنع و ٢٢ طلقة عيار ١٦ و٣ طلقات عيار ١ث و ١٥٠٠ جنيه و ٢ هاتف.
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