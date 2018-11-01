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منوعات

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة حمدي قنديل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
منار نور
تُوفي الإعلامى الكبير حمدى قنديل، منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، وسيتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة عليه، وتشييع جثمانه اليوم، الخميس.

وُلد حمدي قنديل في أسرة من الطبقة المتوسطة، وفي كنف أبٍ مثقف يعمل ناظر مدرسة، وأمّ متعلّمة بقرية كفر عليم - مدينة بركة السبع محافظة المنوفية - وترجع أصول عائلته إلى محافظة الشرقية، فجده الأكبر قنديل خليل كان عمدة قرية المحمودية مركز ههيا عام 1830م.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، هاشتاج #حمدى_قنديل؛ تزامنًا مع وفاة مساء أمس، الأربعاء، بعد صرع طويل مع المرض، وتصدَّر هاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أبرزها، "#حمدى_قنديل قلم الرصاص الذي لم يُمحَ ما كتبه".

وغرّد آخر "More"، "قلمك الرصاص لا تمحوه أي أستيكة مهما كانت جودتها .. وداعا #حمدي_قنديل".

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