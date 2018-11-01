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أخبار العالم

الشرطة الجزائرية تشمع الجناح الإيراني في معرض الكتاب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
صادرت قوات الأمن الجزائرية مساء أمس الأربعاء، كتب الجناح الإيراني المشارك في معرض الكتاب الدولي في االجزائر "سيلا"، وأغلقت الجناح.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الجناح الإيراني في المعرض كان يضم أكثر من 1800 كتاب، قدمت تحت إشراف دار النشر "المجمع العالمي لآل البيت"، أغلبها كتب شيعية.

ووفقا للإدارة المنظمة للمعرض، فإن بعض هذه الكتب دخلت الجزائر بطريقة غير قانونية.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يغلق الأمن الجزائري الجناح الإيراني في هذا المعرض السنوي.
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