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أخبار العالم

لندن تسك عملة جديدة لتخليد ذكرى ترك الاتحاد الأوروبي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت السلطات البريطانية أنها ستوسع شبكة دبلوماسيها حول العالم، بفتح 12 ممثلية جديدة واستحداث ألف وظيفة، كما ستسك عملة خاصة بالبريكزيت "الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة المالية البريطانية أن لندن ستسك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين بنسا، لتخليد ذكرى الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام المقبل، وفق ما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

وبيّنت الوزارة: "تماشيا مع التقليد، ستصدر دار سك العملة الملكية عملة معدنية لتخليد ذكرى ترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبها، أعلنت الخارجية أنها ستفتح سفارة جديدة في جيبوتي وممثليات جديدة في وتوجا وجرينادا وأنتيجوا وباربدوا وغيرها.

وقال ناطق باسم الخارجية في لندن إنه بعد هذا التوسع، ستصبح بريطانيا ممثلة في 83% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي أعلى نسبة منذ 30 عاما.
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