الحكومة الإيطالية تكافئ الأسر التي تنجب 3 أطفال بهذه الهدية

في محاولة منها لتشجيع الإنجاب، أعلنت السلطات الإيطالية منح قطع أراض زراعية للعائلات التي ترزق بطفل ثالث.





وبحسب صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، فإن مشروع قانون تقدم به حزب اليمين المتطرف "رابطة الشمال"، وأدرج في موازنة 2019، ينص على تنازل الحكومة عن قطعة أرض ذات الملكية العامة، لمدة 20 عاما، للعائلات التي يزيد عددها بين 2019 و2021.





ومن جانبه، أعلن وزير الزراعة، جان ماركو تشنتنايو، المنتمي لنفس الحزب، أنه لابد من قلب معادلة السكان من خلال تشجيع إنجاب الأطفال، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في المساهمة في هذا المجهود.



