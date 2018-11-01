ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكومة الإيطالية تكافئ الأسر التي تنجب 3 أطفال بهذه الهدية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
حسن محرم
في محاولة منها لتشجيع الإنجاب، أعلنت السلطات الإيطالية منح قطع أراض زراعية للعائلات التي ترزق بطفل ثالث.

وبحسب صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية، فإن مشروع قانون تقدم به حزب اليمين المتطرف "رابطة الشمال"، وأدرج في موازنة 2019، ينص على تنازل الحكومة عن قطعة أرض ذات الملكية العامة، لمدة 20 عاما، للعائلات التي يزيد عددها بين 2019 و2021.

ومن جانبه، أعلن وزير الزراعة، جان ماركو تشنتنايو، المنتمي لنفس الحزب، أنه لابد من قلب معادلة السكان من خلال تشجيع إنجاب الأطفال، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في المساهمة في هذا المجهود.

ويسيطر على إيطاليا مخاوف من انخفاض عدد المواليد، وتسعى الحكومة الحالية المتشكلة من حزب شعبوي وحزب يميني متطرف إلى تشجيع الرغبة في إنجاب الأطفال لدى الإيطاليين.
loading...

ترشيحاتنا

تمور وزيتون سيوة من المحلية للعالمية ..550 ألف نخلة بالواحة تنتج أفضل أنواع التمور ..واحة سيوة تحتفل بموسم الحصاد

عمرو سعد يكشف أسباب خلافه مع المخرج خالد يوسف

المقاصة يبحث عن الفوز أمام بتروجيت.. الليلة

نبيل الحلفاوي ينعى حمدي قنديل بكلمات مؤثرة

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن خصم رصيد من الأبنية التعليمية لشراء التابليت

5 فنانات تقعن تحت مقصلة زياد رحباني

حكم الكلام أثناء الوضوء

12 فائدة لتناول مشروب الزنجبيل لا تتركه

فالفيردي يبحث عن الإيجابيات في الفوز الباهت بكأس ملك إسبانيا

الحكومة الإيطالية تكافئ الأسر التي تنجب 3 أطفال بهذه الهدية

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة على طريق السويس.. فيديو
هند النعساني ناعية حمدي قنديل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة.. فيديو
شاهد.. نتائج زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الألمانية برلين
محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟